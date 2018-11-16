Правительство РФ одобрило предложения о поэтапном переходе на цифровое ТВ

Окончательный переход на новый формат начнётся с февраля 2019-го и продлится полгода.

Правительство РФ одобрило предложение о поэтапном переходе на цифровой формат телевизионного вещания в стране. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Премьер Дмитрий Медведев подписал протокол заседания кабмина от 15 ноября, фиксирующий решение правительства о цифровом ТВ.

— В конце этого года работы должны быть завершены. Вся сеть должна быть введена в эксплуатацию. Окончательный переход на цифровой формат будет поэтапным. Он начинается с февраля следующего года, продлится полгода. Нужно будет определить этапы перехода, порядок регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объёме в тестовом режиме, — сказал Медведев на заседании.

В правительстве подчеркнули, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в первой половине 2019 года должна будет следить за стоимостью оборудования для приёма цифрового телевещания, чтобы не допустить роста цен.

Ранее в Минкомсвязи рассказали, что готовность россиян к переходу на цифровое телевидение составляет около 80%.