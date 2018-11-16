Взрыв в квартире в Москве мог произойти из-за изготовления наркотиков

Взрыв в квартире на Нагорной улице в Москве мог произойти из-за приготовления наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Также сообщается, что хозяин квартиры, который пострадал от хлопка, ранее был судим. Травмы получили его мать и соседка, а одна из стен квартиры разрушилась.

Напомним, вечером 15 ноября в многоэтажке на улице Нагорной в Москве произошёл взрыв, в результате которого пострадали три человека. Изначально в СМИ появилась информация, что причиной происшествия мог стать взрыв газа. Вскоре эти данные были опровергнуты. Ещё одной причиной взрыва мог стать самогонный аппарат.