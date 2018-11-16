Кожемяко попросил у правительства помощь в восстановлении мостов в Приморье

По словам главы региона, конструкции находятся в плачевном состоянии из-за наводнений и "неправильно организованной работы" в целом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился за помощью к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву за финансовой помощью в восстановлении аварийных мостов в регионе.

— Мы, со своей стороны, на 2019 год принимаем ряд мер. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы было принято особое решение по выделению средств совместно с Минтрансом России на восстановление мостов для обеспечения сообщения по территории края, — сказал Кожемяко на встрече с Медведевым во Владивостоке.

Глава края добавил, что администрация подготовила соответствующее обращение и вскоре представит его правительству в установленном порядке. Он также уточнил, что после наводнений в Приморье 149 мостов находятся в аварийном состоянии, ещё шесть разрушены. Кроме того, ремонта требуют около 400 конструкций.

Напомним, в августе и сентябре Приморский край пережил два больших паводка. Пострадало множество населённых пунктов и дорог.