Кожемяко попросил у правительства помощь в восстановлении мостов в Приморье

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко обратился за помощью к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву за финансовой помощью в восстановлении аварийных мостов в регионе.
— Мы, со своей стороны, на 2019 год принимаем ряд мер. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы было принято особое решение по выделению средств совместно с Минтрансом России на восстановление мостов для обеспечения сообщения по территории края, — сказал Кожемяко на встрече с Медведевым во Владивостоке.
Глава края добавил, что администрация подготовила соответствующее обращение и вскоре представит его правительству в установленном порядке. Он также уточнил, что после наводнений в Приморье 149 мостов находятся в аварийном состоянии, ещё шесть разрушены. Кроме того, ремонта требуют около 400 конструкций.
Напомним, в августе и сентябре Приморский край пережил два больших паводка. Пострадало множество населённых пунктов и дорог.
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