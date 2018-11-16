Жительница Ямала убила своего мужа за плохой ремонт

Пьяная ссора между супругами завершилась ударом ножом в грудь, от которого муж скончался.

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) женщина убила своего мужа за то, что он сделал некачественный ремонт в квартире. Об этом сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в конце сентября нынешнего года. Супруги распивали спиртное, и между ними возникла ссора — у женщины появились претензии к качеству ремонта, который делал муж. В ходе конфликта она нанесла ему кухонным ножом удар в грудь. Осознав содеянное, она вызвала полицию и скорую. Однако по приезде сотрудников правоохранительных органов публично оскорбила одного из них.

Своей вины в случившемся женщина не отрицала, и теперь прокуратура передаёт это дело в суд.

В случае если суд признает её виновной, женщине грозит до 15 лет лишения свободы.