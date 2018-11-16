В Совфеде заявили, что Запад использует ООН для большего отдаления РФ и Украины

В верхней палате парламента считают, что на сегодняшний день только право вето позволяет Москве ограничивать антироссийскую деятельность.

Член Совета Федерации РФ Анатолий Широков в беседе с Лайфом выразил мнение, что ООН превращается в некий механизм, с помощью которого коллективный Запад действует с антироссийскими намерениями. Так он прокомментировал принятие Организацией Объединённых Наций резолюции Киева о нарушении прав человека в Крыму.

— По сути дела, принятие этой резолюции является просто таким подтверждающим фактором. Конечно, важнейшая цель коллективного Запада — это лишение России права вето, и тогда ничего уже не будет ограничивать эту их антироссийскую деятельность, — отметил Широков.

Он добавил, что на сегодняшний день именно право вето позволяет Москве отстаивать свои позиции.

— Вместо того чтобы нормально, спокойно действовать в том формате, который был обговорён сторонами, — минском формате, — сегодня коллективный Запад движется в сторону ещё большего разрыва отношений между Россией и Украиной, ещё большего отдаления двух народов друг от друга, используя для этого все возможные механизмы, в том числе ООН, — резюмировал сенатор.

Напомним, Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал составленную Украиной резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму.