Сбербанк будет выдавать электронные паспорта в своих отделениях

Новый документ сможет заменить собой СНИЛС, ИНН и, возможно, водительское удостоверение.

Сбербанк готов выдавать электронные паспорта в своих отделениях с функцией госуслуг. Об этом "Известиям" рассказал заместитель председателя правления организации Анатолий Попов.

— Сроки выдачи электронных паспортов зависят от правительства. Если оно примет соответствующее решение, мы их поддержим и организуем выдачу электронных паспортов в наших так называемых "Сбер-МФЦ", — отметил Попов.

Удостоверение личности нового образца появится в России до 2024 года. Оно сможет заменить не только классический общегражданский паспорт, но и СНИЛС, ИНН.

Кроме того, собеседник издания рассказал, что Сбербанк готов выдавать водительские права нового образца, которые будут содержать чип. Возможным это станет лишь после того, как Минкомсвязи утвердит стандарт нового документа. Также прорабатывается вопрос о слиянии водительского удостоверения и электронного паспорта в один документ.

Стоит отметить, что обновлённое удостоверение личности в России будет таким же, как и в Европе. Оно будет представлять собой пластиковую карточку с чипом. При этом получение такого документа в отделениях Сбербанка может быть очень удобным для граждан.