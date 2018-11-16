В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 200 тыс. рублей на "операцию" внучке

13 ноября 91-летней петербурженке на стационарный телефон позвонила женщина, а за деньгами приехал её сообщник.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух местных жителей, подозреваемых в выманивании у 91-летней пенсионерки 140 тысяч рублей и одной тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 13 ноября 91-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонила женщина и сообщила, что её внучка попала в больницу, и потребовала деньги на операцию. За ними приехал ранее судимый 31-летний мужчина.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве. Сейчас женщина находится под домашним арестом, её сообщник — под стражей.