Суд снял арест со счетов Петросяна

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Суд снял арест со счетов Петросяна

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Жорин отмечает, что на разблокированном счёте известного юмориста находится всего "несколько миллионов".

Хамовнический суд Москвы снял арест со счетов юмориста Евгения Петросяна. Как уточняет адвокат артиста Сергей Жорин, там хранится несколько миллионов рублей.

— Нам удалось сегодня также добиться снятия ареста со счёта Петросяна, — приводит слова Жорина ТАСС.

Сегодня суд официально расторг брак Петросяна и Елены Степаненко. Добавим, раздел имущества будет проходить в рамках другого заседания.

Как уже сообщал Лайф, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. О том, что они собираются разводиться, стало известно 3 августа.

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