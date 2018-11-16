Суд снял арест со счетов Петросяна

Хамовнический суд Москвы снял арест со счетов юмориста Евгения Петросяна. Как уточняет адвокат артиста Сергей Жорин, там хранится несколько миллионов рублей.
— Нам удалось сегодня также добиться снятия ареста со счёта Петросяна, — приводит слова Жорина ТАСС.
Сегодня суд официально расторг брак Петросяна и Елены Степаненко. Добавим, раздел имущества будет проходить в рамках другого заседания.
Как уже сообщал Лайф, Степаненко и Петросян были в браке более 30 лет. О том, что они собираются разводиться, стало известно 3 августа.
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