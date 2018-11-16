Стала известна причина задержания в Москве бойца ММА Гонтарева

Молодой человек при помощи грубой силы забрал у жителя Челябинска автомобиль Hummer.

Российский боец ММА Евгений Гонтарев был задержан по подозрению в разбое. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что подозреваемый при помощи грубой силы вместе с двумя знакомыми отобрал у жителя Челябинска автомобиль Hummer, который тот приехал продать. В сообщении телеграм-канала также говорится, что после этого боец уехал на чужой машине "развлекаться в клуб".

По данным ряда СМИ, кроме автомобиля Гонтарев также силой присвоил золотые украшения и три iPhone потерпевшего.

Правоохранительными органами было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Разбой".

Напомним, ранее появилось видео задержания бойца ММА Евгения Гонтарева, который подумал, что всё происходящее — шутка на день рождения.