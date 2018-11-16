В Шри-Ланке депутаты подрались после заседания парламента — видео

Несколько десятков бушующих парламентариев пришлось поливать водой, чтобы их успокоить.

Заседание парламента Шри-Ланки закончилось массовой дракой депутатов. Видеозапись драки опубликована телеграмм-каналом Life Shot.

В потасовке приняли участие несколько десятков человек. В общей сложности драка длилась около 20 минут. Чтобы успокоить участников столкновения, их пришлось поливать водой.

Как сообщает издание The Independent, конфликт произошёл после слов одного из спикеров парламента, который заявил, что после вынесения вотума недоверия премьер-министру Махинде Раджапаксе в стране не осталось ни парламента, ни его главы.

Вотум недоверия Махинде Раджапаксе был вынесен 14 ноября. Это событие стало частью начавшегося в октябре правительственного кризиса в стране.