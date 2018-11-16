Приложение будет доступно на иврите, русском и других языках. Российским пользователям не придётся скачивать ещё одну программу.

Сервис "Яндекс. Такси" появится в Израиле под брендом Yango. Об этом ТАСС рассказал директор сервиса в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) Арам Саргсян.

— "Яндекс. Такси" в ближайшее время начнёт работать в Израиле под новым брендом Yango. На старте Yango будет работать по Гуш-Дану. В будущем, возможно, расширится и на другие части страны, — заявил Саргсян.

Он подчеркнул, что приложение Yango (сокращение от Yandex go) можно будет скачать в магазинах AppStore и GooglePlay. Работать оно будет на иврите, русском и других языках, а его совмещение с сервисом "Яндекс. Такси" позволит пользователям не скачивать новую программу для того, чтобы воспользоваться услугами такси.

Также "Яндекс. Такси" вложит средства в создание и актуализацию карт на новом рынке. Данная мера позволит впоследствии развивать другие продукты и сервисы компании.

Добавим, что бренд Yango уже можно встретить на улицах Хельсинки. Тестирование также проходит в столице Кот-д'Ивуара городе Абиджане, а сервис "Яндекс. Такси" работает на территории Латвии, Эстонии, Сербии и Литвы.