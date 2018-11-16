Опасный предвестник. Врачи научились заранее предсказывать рак

Как известно, раковые клетки остро нуждаются в глюкозе, чтобы обеспечить своё выживание и рост. Учёные задумались: а что будет, если проследить за молекулами, которые транспортируют глюкозу по организму? Результаты наблюдений оказались прорывными.

Повышение уровня специфической молекулы SGLT2 в клетках организма говорит о скором развитии рака. К таким выводам пришли специалисты Калифорнийского университета, а результаты работы были опубликованы в журнале MedicalXpress.

Молекула, о которой идёт речь, отвечает за транспортировку глюкозы в клетки организма. А раковые клетки особенно остро нуждаются в глюкозе, чтобы обеспечить свое выживание и рост. Так учёным удалось отследить закономерность: если уровень SGLT2 в организме повышается, то это может свидетельствовать о накоплении глюкозы и, возможно, стать предвестником онкологии.

Более того, учёные научились предсказывать, в каком именно органе может "поселиться" опухоль. Так, по их словам, повышение SGLT2 наиболее характерно для рака простаты и поджелудочной железы.

А ранее Лайф рассказывал о видах онкологии, которые успешнее всего лечат в России. Оказалось, что наши специалисты лучше всего справляются с опухолями яичников у женщин и яичек у мужчин. Благодаря современным методам, от таких видов рака вылечиваются около 80% пациентов.

Специалисты также сообщали, что причиной онкологии может стать ночная работа, употребление алкоголя, а также подсластители, содержащиеся в газированных напитках.