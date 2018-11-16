С душой и от души. Кот-певец с грузинскими корнями стал звездой Интернета

Петербуржец Юрий Мережко опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" видеозапись, на которой его кот поёт грузинские песни.
Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить. pic.twitter.com/W6o9APM5qh— Юрий Мережко (@yoorashka) 14 ноября 2018 г.
— Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить, — отмечается в публикации.
Некоторые пользователи Сети в комментариях пошутили, что усатого напоили вином или боярышником.
— Дала послушать своему коту, он провёл меня к миске. Похоже, песня застольная, — отметила пользовательница "Твиттера".
Другой комментатор отметил, что в песне кота поётся о путешествиях.
— Мой кот повёл меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию, — сказал он.
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