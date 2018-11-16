С душой и от души. Кот-певец с грузинскими корнями стал звездой Интернета

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С душой и от души. Кот-певец с грузинскими корнями стал звездой Интернета

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Одни пользователи Сети считают, что усатый поёт застольные песни, другие говорят, что о путешествиях.

Петербуржец Юрий Мережко опубликовал в своём аккаунте в "Твиттере" видеозапись, на которой его кот поёт грузинские песни.

— Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить, — отмечается в публикации.

Некоторые пользователи Сети в комментариях пошутили, что усатого напоили вином или боярышником.

— Дала послушать своему коту, он провёл меня к миске. Похоже, песня застольная, — отметила пользовательница "Твиттера".

Другой комментатор отметил, что в песне кота поётся о путешествиях.

— Мой кот повёл меня к чемодану. А через неделю я уезжаю в Грузию, — сказал он.

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