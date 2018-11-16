Мусор и гниль. На игрока "Барселоны" подали в суд за бардак в арендованном доме

Футболист также не заплатил владельцу 15 тысяч евро, а перед отъездом потерял ключи.

На нападающего футбольного клуба "Барселона" подали в суд за оставленный после себя бардак в арендованном доме в немецком Дортмунде. Об этом сообщает издание Bild.

Истцом стал Герд Вайзенберг. В 2016 году футболист перешёл в "Боруссию", где провёл один сезон. При этом жил он в доме, хозяином которого и был Вайзенберг. В 2017-м он разорвал договор об аренде, когда перешёл в состав "Барселоны".

При этом после себя нападающий оставил кучи мусора, а в холодильнике хозяин помещения нашёл гнилую еду. Также известно, что перед отъездом игрок не заплатил 15 тысяч евро и потерял ключи.

В итоге Вайзенберг намерен взыскать с "каталонца" 20 тысяч евро, из которых 15 — в качестве долга, а ещё 5 — за оставленный после себя бардак.