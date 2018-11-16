В приложении "Аэрофлота" появились интерактивные карты 12 аэропортов мира

Навигация даёт возможность строить маршруты внутри воздушной гавани и находить разные объекты.

"Аэрофлот" усовершенствовал своё мобильное приложение, внедрив в него интерактивные карты двенадцати аэропортов мира. Так, в приложении доступна карта аэропорта Шереметьево (терминалы D, E, F) в Москве с возможностью навигации внутри здания. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Кроме карты Шереметьево в приложение внедрены схемы ещё 11 аэропортов. В их числе Схипхол (Амстердам), Дубай (ОАЭ), Гонконгский (Китай), имени Ататюрка (Стамбул, Турция), имени Джона Кеннеди (Нью-Йорк, США), Лос-Анджелес (США), Хитроу (Лондон, Великобритания), имени Франца Йозефа Штрауса (Мюнхен, Германия), Ницца (Франция), Нарита (Токио, Япония), Клотен (Цюрих, Швейцария).

Как подчеркнули в авиакомпании, навигация даёт возможность строить маршруты внутри аэропорта и находить разные объекты в здании: это могут быть стойки регистрации, кассы, залы ожидания, рестораны, магазины и другие места. К каждому объекту добавлена справка — приложение покажет точное местоположение, фото, режим работы и краткое описание.

— За последнее время "Аэрофлот" претерпел серьёзные изменения в сфере цифровизации и на сегодняшний день является одним из лидеров авиаиндустрии по этому направлению. Основная ценность для "Аэрофлота" — это наш пассажир и его удовлетворённость, поэтому мы делаем всё, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же лёгким и приятным, как и его физическое путешествие с нами. Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов. "Аэрофлот" остаётся лидером среди онлайн-магазинов России, а наше мобильное приложение стало полноценным спутником пассажира и было заслуженно признано лучшим приложением года, — пояснил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Аэрофлот" прочно удерживает четвёртое место среди авиакомпаний в рейтинге компании Bain&Co по цифровизации. Он непрерывно модернизирует свои онлайн-сервисы, делая их более удобными, быстрыми и инновационными, отметили в пресс-службе.