ФСБ провела масштабную операцию в Крыму против членов секты "Свидетели Иеговы"

Сотрудники ФСБ провели обыски у участников запрещённой секты "Свидетели Иеговы"*. Оперативные действия состоялись в городе Джанкой на севере Крыма, сообщает в пятницу телеканал "Россия-24".

В рамках операции был задержан глава ячейки секты. У него дома нашли экстремистскую литературу и брошюры по способам вербовки людей. Против него также завели дело по статье "Экстремизм". Добавим, в общей сложности ФСБ провела десятки обысков.

Членов "Свидетелей Иеговы" в Джанкое подозревают в связях с украинскими спецслужбами. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что секта курировалась из Харькова.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.