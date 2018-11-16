В Астраханской области футболист признался в убийстве таксиста

Преступник нанёс несколько ножевых ударов водителю в область шеи, после чего сбросил его тело в камыши и уехал на его автомобиле.

В Астраханской области футболиста, который стажировался в местном клубе "Звезда", подозревают в убийстве 78-летнего таксиста. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Это не футбол…



Футболист, стажировавшийся в команде «Звезда» в Астрахани, задержан по подозрению в жестоком убийстве 78-летнего таксиста. Угнанная автомашина «Фиат» обнаружена на родине 23-летнего спортсмена в г. Хасавюрте

https://t.co/2ssSlo2cDx pic.twitter.com/pebXk5ad6W — Следственный комитет (@sledcom_rf) 16 ноября 2018 г.

По версии следствия, 3 ноября 23-летний спортсмен подошёл к водителю автомобиля "Фиат" и попросил подвезти его до посёлка Комсомольский (Калмыкия), чтобы он в дальнейшем смог пересесть на автобус до города Хасавюрт (Республика Дагестан).

Во время движения автомобиль свернул на просёлочную дорогу, где подозреваемый нанёс несколько ножевых ударов погибшему, после чего сбросил его тело в камыши и уехал на его машине.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.