В Астраханской области футболист признался в убийстве таксиста

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В Астраханской области футболист признался в убийстве таксиста

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Фото: © Pixabay

Преступник нанёс несколько ножевых ударов водителю в область шеи, после чего сбросил его тело в камыши и уехал на его автомобиле.

В Астраханской области футболиста, который стажировался в местном клубе "Звезда", подозревают в убийстве 78-летнего таксиста. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 3 ноября 23-летний спортсмен подошёл к водителю автомобиля "Фиат" и попросил подвезти его до посёлка Комсомольский (Калмыкия), чтобы он в дальнейшем смог пересесть на автобус до города Хасавюрт (Республика Дагестан).

Во время движения автомобиль свернул на просёлочную дорогу, где подозреваемый нанёс несколько ножевых ударов погибшему, после чего сбросил его тело в камыши и уехал на его машине.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

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