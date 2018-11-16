"Навостри и слушай". В ГД предположили, почему депутат потрогал коллегу за ухо

Один из депутатов Госдумы РФ, который попытался потрогать за ухо своего коллегу Олега Быкова, таким образом, возможно, хотел привлечь внимание товарища к обсуждаемому на пленарном заседании вопросу, заявил глава Комиссии ГД по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.
— Посмотрел, но никоим образом не могу дать этому оценку, тем более с позиции этики... Уверен, что мне коллеги скажут, что он (Быков) отвлёкся, а Петров ему говорит, мол, "идёт бюджет — слушай"... Моё официальное мнение, что молодой коллега на что-то отвлёкся, а он ему в шутливой форме сказал: "Ты ухо навостри и слушай", — приводит РИА "Новости" слова Аршбы.
Глава Комиссии ГД также добавил, что обязательно обсудит произошедшее с парламентариями, но "допрашивать" никого не будет.
Напомним, накануне появилось видео с рассмотрения бюджетных поправок, где видно, как депутат Быков слушает выступление Надежды Максимовой. Его сосед по креслу, не вошедший в кадр, показывает Быкову что-то указательным пальцем, вероятно, на экране. Сам Быков, судя по записи, слушает соседа. Затем рука из кадра исчезает и появляется снова, но в этот раз пытается потрогать ухо Быкова.
Согласно схеме рассадки парламентариев, рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров. Тот подтвердил, что присутствовал на пленарном заседании, но заявил, что не в курсе произошедшего.
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