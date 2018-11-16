В "Росконтроле" рассказали, лечит ли глинтвейн простуду

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В "Росконтроле" рассказали, лечит ли глинтвейн простуду

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Фото: © Pixabay/baguggi

Оказалось, что глинтвейн не лечит простуду, но зато хорошо успокаивает нервы, если пить его в меру.

В "Росконтроле" рассказали, можно ли вылечить глинтвейном простуду, а заодно раскрыли ряд мифов об этом напитке. Соответствующая статья опубликована на сайте организации.

Считается, что специи, содержащиеся в глинтвейне, помогают организму справиться с простудой, а антиоксиданты, которые есть в вине, оказывают положительное воздействие на иммунитет. Однако это не так.

— Конечно, поначалу у кого-то подогретое вино может снять симптомы, но оно явно не сможет вылечить вас от вирусов, — объяснили в "Росконтроле".

Кроме того, оказалось, что глинтвейн не подходит для процесса детоксикации организма и имеет точно такие же противопоказания, как и другой алкогольный напиток. Зато глинтвейн оказывает успокаивающее действие на нервную систему, если пить его в меру.

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