"Подрывают свой авторитет". Аксёнов раскритиковал резолюцию ГА ООН по Крыму

По его словам, подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и "транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне".

Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН по нарушению прав человека на полуострове. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Считаю, что, принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений, — пишет Аксенов.

Особенно лицемерно, по словам Аксёнова, выглядит фальшивая забота о правах жителей полуострова на фоне событий на Украине, где "идёт гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих".

Глава республики отмечает, что подобные резолюции не отражают реального положения дел в Крыму и "транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне".

Аксёнов подчеркнул, что авторы резолюции откровенно игнорируют мнения крымчан.

Ранее сообщалось, что третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал составленную Украиной резолюцию по нарушениям прав человека в Крыму. Такое решение в ООН принимают уже третий год подряд. На этот раз документ поддержали 67 стран, 26 высказались против и более 80 государств воздержались.