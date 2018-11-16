В Татарстане задержали банду, укравшую посылки на 1,5 млн рублей

В группировку входили четыре сотрудника почтового отделения и два сторонних человека.

В Татарстане служба безопасности Почты России совместно с ФСБ России и МВД по региону задержала банду, которая воровала международные почтовые отправления в одном из сортировочных центров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что членами банды были четыре сотрудника почтового отделения и два сторонних лица. Всего ими было совершено хищение около 350 посылок, в том числе и мобильных телефонов, на сумму 1,5 миллиона рублей.

Сейчас преступники задержаны. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.