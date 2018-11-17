Гречка за 1200 и картошка по 250. Где продукты дороже, чем у нас

После подорожания ряда продуктов Лайф выяснил, какие цены на продовольствие в разных странах мира. Выдыхайте — у нас ещё дешево.

За последний месяц россиян как минимум дважды расстраивали новостями о подорожании привычных и, можно сказать, необходимых продуктов питания. Прогнозом о подорожании на 12% хлеба народ огорошили в конце октября, а уже в начале этого месяца Росстат сообщил о подорожании куриных яиц на 10%. Цены медленно, но уверенно растут, и из-за этого хочется себя чем-нибудь успокоить. Как вариант — посмотреть, сколько "завсегдатаи" холодильника стоят в других странах, и выдохнуть. Лайф взял самые необходимые продукты (хлеб, молоко, яйцо, мясо, фрукты и овощи) и сравнил их цены в разных странах с российскими.

Экстрацены на гречку, картошку и сигареты

Прежде чем отправиться в экскурсию по супермаркетам всего мира, Лайф окажет "первую помощь". Мы нашли несколько ценников на привычные для россиян товары, которым невозможно не удивиться.

Так уж повелось, что в нашей стране и странах-соседях гречка является обычным продуктом, из которого готовятся повседневные и далеко не самые изысканные блюда. Однако в Америке и Японии крупу частенько продают как чрезвычайно полезный и диетический продукт. Поэтому, например, на Западе легко н аткнуться на пакетик гречки весом 0,5 кг за 550–660 рублей (в пересчёте на российскую валюту по курсу ЦБ). В Японии, её, судя по всему, довольно непросто найти в магазине. Но если найдёшь, то в ыложишь круглую сумму в районе 1000–1500 рублей за кг. Российских туристов, конечно, такой ценник удивляет. Например, блогер и журналист Константин Говорун с читает, что продавать нашу крупу в Японии — отличная идея для стартапа. В России же, по д анным Росстата, килограмм гречки этой весной стоил 50 рублей.

В самой восточной части Азии наш человек может наблюдать другой феномен — цену на картошку. В России это ещё один продукт, наличие которого в доме воспринимается абсолютно естественно. Аналогичная ситуация в Китае, Индии, Бразилии, всей Восточной и Центральной Европе. Во всех этих регионах за 1 кг обычного корнеплода просят не больше 100 рублей. Конкретно в России — 30 рублей, а иногда и меньше . В Северной Европе, Америке и Канаде — чуть дороже: 100–150 рублей. Но и там картофель едва ли считается роскошью. А вот где корнеплод воистину дорогой, так это в Южной Корее и особенно в Японии. В первом регионе килограмм обойдётся в 220 рублей, во втором — все 250.

Власти многих государств озабочены здоровьем своего народа. Одной из главных причин многих тяжёлых заболеваний человека является курение. Для избавление людей от этой вредной привычки страны вводят в том числе и высокие акцизы, косвенную надбавку к стоимости товара. В России они тоже есть. Благодаря им, по данным независимого исследования , в нашей стране с 2006 по 2016 год стоимость сигарет увеличилась на 490%. Сегодня же в стране пачка Marlboro стоит 150 рублей. Для многих курильщиков и эта сумма — неподъёмная ноша. Страшно подумать, что они скажут, когда узнают, что в Австралии та же пачка Marlboro стоит 1360 рублей.

Хлеб

Гречка, картошка и сигареты — это, пожалуй, три самых ярких примера, когда цена на привычный нам продукт где-то то достигает 9–10-кратной и даже большей разницы. Поэтому вернёмся к нашей продуктовой корзине и сравним российские цены на продукты первой необходимости с ценами в других странах.

У нас буханка весом 500 грамм одна из самых дешёвых в мире — 35 рублей. Дешевле хлеб лишь в 17 странах, а вот дороже — в 72. В Западной, Центральной и Восточной Европе цена на булку не заставляет сердце биться чаще — там прайс редко доходит до 100 рублей. Северная же Европа удивляет . В Норвегии, например, самый дорогой хлеб в мире — 210 рублей за полкило. Чуть меньше — 190 рублей — в Исландии. Русскому перебиться без хлеба также захочется в Швейцарии, Швеции и Австрии — там за него просят 175, 160 и 135 рублей. В Америке — 170 рублей, в Канаде — 140, в Австралии — 120.

Молоко

Многим довольно трудно представить хоть один день без молока. Значительная часть людей употребляет его если не во время завтрака, то хотя бы в течение дня с кофе. В России средняя цена на литр молока — 55 рублей. В большей части Европы прайс тоже приемлемый — менее 100 рублей. В США, как ни странно, стандартная тара с молоком стоит как в России. Зато у их северных соседей — Канады — 114 рублей. Дороговато молоко обходится и азиатам. В Гонконге, например, литр самый дорогой в мире — 190 рублей. Корейцы платят 140 рублей, китайцы — 125, японцы — 110.

Куриное яйцо

Самым доступным и постоянным источником белка для большинства людей и, в частности, россиян являются куриные яйца. В случае с этим продуктом лидером оказалась самая что ни на есть центральная страна в Европе, а именно Швейцария. Там люди чаще всего вспоминают Фаберже, когда идут в супермаркет. Ну а как иначе, когда дюжина яиц стоит 350 рублей. Северяне не отстают: в Исландии за 12 яиц просят 330 рублей, а в Норвегии — 290. Также за 200 рублей ценник переваливает в Дании, Австрии, Греции, Израиле и Австралии. В США и Канаде относительно спокойно — 155 и 170 рублей. Китайцы платят за дюжину 110 рублей. Россияне — всего 68 рублей. Мы аж на 86-м месте. Под нами только Казахстан, Индия, Пакистан и Тунис.

Говядина

Мясу на столе рады везде. Однако со средней ценой на него определиться сложно, поскольку разные части разных животных стоят по-разному. Агрегатор предлагает статистику по вырезке из задней говяжьей ноги, универсального мяса, которое подходит для варки, жарки и тушения. В российских маркетах килограмм коровьей плоти стоит около 450 рублей. Дешевле, чем у нас, хотя бы в Бразилии, Мексике и Аргентине: 440 рублей, 420 и 340 соответственно. Почти вся Европа платит больше: в среднем от 550 рублей в Венгрии до 1150 рублей в Италии. Снова отличилась Швейцария: там кусок мяса стоит дороже, чем в остальном мире, — 3340 рублей. На втором месте с большим отрывом — Норвегия с 1840 рублями за килограмм. В США — 760 рублей, в Австралии — 745, в Китае — 630. А вот в Южной Корее и Японии стейки наверняка дорогие — там килограмм говядины стоит 1400 и 1200 рублей.

Томаты

Сочные помидоры в России тоже не воспринимаются как нечто неординарное, поэтому регулярно выполняют функцию закусок и нередко становятся компонентами других привычных блюд. У нас килограмм томатов стоит 115 рублей, что весьма печальный факт, поскольку многие европейские страны наслаждаются красной ягодой за меньшие деньги. Испания — 110, Португалия и Греция — 100 рублей, Болгария и Польша — 90 рублей, Румыния — 75, Сербия — 65, Албания — 50. Китайцы аналогично платят за помидоры мало — 75 рублей за килограмм. В крупнейших европейских странах дороже: в Германии — 190 рублей, Франции — 175, Великобритании — 145. Америка платит 260 рублей, Австралия — 230, Канада — 180. Безоговорочным лидером является Япония, поскольку там томаты идут по 400 рублей за килограмм.

Яблоки

Один из доступнейших для нас фруктов — яблоко — в России стоит 85 рублей за килограмм. Больше чем кто-либо, снова платят японцы и корейцы: там наливные стоят 430 и 405 рублей соответственно. В США — 285 рублей, Канаде и Австралии — 190. Почти все страны Южной Америки просят за фрукт меньше 100 рублей. Великобритания, Германия, Франция — 150, 165, 175 рублей.

Пиво

Самым простым и ходовым алкоголем почти во всём мире, конечно же, является пиво. Эталонной тарой для этого напитка является бутылка или жестяная банка объёмом 0,5 литра. Удивительно, но в половине представленных в агрегаторе стран цена на этот продукт варьируется от 60 до 130 рублей. Россия вне этого диапазона — у нас 0,5 литра местного пенного стоит 59 рублей. В США — 130 рублей, в Китае — 150, в Германии, Польше и Чехии — примерно столько же. Самое дорогое пиво в Катаре, Иордании и ОАЭ: 640, 340 и 275 рублей соответственно.

Все цены были взяты из агрегатора Numbeo, который мониторит стоимость продуктов в супермаркетах почти всех стран мира и выдаёт средний показатель по каждому региону. На данные Numbeo периодически ссылаются авторитетные издания уровня Business Insider, The New York Times, Forbes, Bloomberg, Russia Today, La Repubblica и не только.