Свыше 500 тысяч человек проголосовали в финале конкурса "Великие имена России"

Финальное голосование конкурса началось 12 ноября и продлится до 30 ноября, результаты будут объявлены 5 декабря.

Число проголосовавших в финальном туре конкурса "Великие имена России" превысило 500 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.

— Голосование вошло в активную фазу — прирост голосов за последние сутки составил более 200 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Сообщается, что активное голосование наблюдается по аэропортам Калининград (Храброво), Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Горно-Алтайск, Симферополь, Набережные Челны/Нижнекамск (Бегишево), Минеральный Воды, Сургут, Тюмень (Рощино), Ставрополь, Москва (Домодедово). За каждый из них проголосовали свыше 10 тыс. человек.

Лидерами по числу голосов стали Уфа (33,5 тысячи человек), Калуга (31,2 тысячи человек), Казань (25,7 тысячи человек), Якутск (22,3 тысячи человек).

— Реже участники конкурса голосуют за аэропорты Норильск, Благовещенск, Сыктывкар, Анадырь, Нижневартовск, Петропавловск-Камчатский, Анапа, Магадан, Сочи, Владивосток. Пока эти аэропорты набрали не более 5 тыс. голосов каждый, — сообщается на сайте проекта.

Финальное голосование конкурса "Великие имена России" началось 12 ноября и продлится до 30 ноября. Результаты будут объявлены 5 декабря.