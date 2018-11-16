Пик метеорного потока Леониды можно будет наблюдать в выходные в Москве

Идеальными условиями для наблюдения этого явления станет ничем не засвеченное ночное небо.

В выходные жители и гости Москвы смогут наблюдать пик метеорного потока Леониды. Об этом сообщает пресс-служба столичного планетария.

— В ближайшие выходные, а именно в ночь с субботы на воскресенье достигнет своего максимума метеорный поток Леониды — самый яркий осенний звездопад, — отмечается в сообщении.

Астрономы прогнозируют до 15 "падающих звёзд" в час, а положение Луны не помешает наблюдению за явлением.

При этом идеальными условиями для наблюдения за данным явлением будет ничем не засвеченное ночное небо. Эксперты советуют перемещаться подальше от городских огней, туда, где более тёмное небо и более открытый горизонт. Добавим, что поток Леониды является самым ярким осенним звездопадом.