В ЦОДД рассказали, когда будет пик новогодних пробок в Москве

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В ЦОДД рассказали, когда будет пик новогодних пробок в Москве

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Ермаков Дмитрий

Центр организации дорожного движения рассказал о дорожной ситуации в преддверии новогодних праздников. Ожидается, что пик пробок придётся на 24–28 декабря, заявил первый замруководителя ЦОДД Ансар Арифуллин.

— Ухудшение движения начнётся уже в начале декабря. Последние две недели декабря будут очень интенсивными, а самый пик мы прогнозируем на 24–28 декабря. Этот промежуток будет самым тяжёлым с точки зрения движения, особенно в центре, — сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, Арифуллин отметил, что трафик в субботу практически сравнялся с интенсивностью движения в понедельник. Сейчас эту проблему решают с помощью общественного транспорта, пояснили в ЦОДД.

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