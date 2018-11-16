Котов Кена и Гоу, которых не пускают в японские музеи, пригласили в Россию

Усатых из Японии хотят видеть на празднике День рождения зеленоградского кота, который традиционно проходит в марте.

Руководство курортного города Зеленоградска на берегу Балтийского моря в Калининградской области, который ещё называют городом кошек, пригласило двух усатых из японского города Ономити, которых уже два года не пускают в местные музеи. Об этом сообщили в администрации Зеленоградского округа.

Кен и Гоу стали известными благодаря своим стремлениям попасть в городской художественный музей. История берёт своё начало летом 2016 года. Тогда в галерее проходила фотовыставка домашних животных. В один из дней туда пытался пробраться чёрный кот, но его не пустила охрана. После этого кот начал приходить к входу галереи практически каждый день, но его останавливали люди в форме.

Через некоторое время попасть в заведение пытался и рыжий кот. Его попытки не увенчались успехом.

Японские усатые, в частности, приглашены на праздник День рождения зеленоградского кота, который традиционно проходит в марте, а уникальный музей кошек выделит для гостей абонемент неограниченного посещения заведения.

— Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник, — говорится в сообщении.