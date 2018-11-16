Котов Кена и Гоу, которых не пускают в японские музеи, пригласили в Россию

Руководство курортного города Зеленоградска на берегу Балтийского моря в Калининградской области, который ещё называют городом кошек, пригласило двух усатых из японского города Ономити, которых уже два года не пускают в местные музеи. Об этом сообщили в администрации Зеленоградского округа.
警備員さん「チケットない方はダメ」。黒猫様「あにゃー」 pic.twitter.com/X9Chynkm5V— むくすけ (@mukusuke) 26 июня 2016 г.
Кен и Гоу стали известными благодаря своим стремлениям попасть в городской художественный музей. История берёт своё начало летом 2016 года. Тогда в галерее проходила фотовыставка домашних животных. В один из дней туда пытался пробраться чёрный кот, но его не пустила охрана. После этого кот начал приходить к входу галереи практически каждый день, но его останавливали люди в форме.
Через некоторое время попасть в заведение пытался и рыжий кот. Его попытки не увенчались успехом.
『鉄壁 solid defence 』（H301031）スタッフ撮影の美術館周辺の猫スナップをご紹介。（spin off 2018、不定期配信） #尾道 #千光寺公園 #尾道市立美術館 #猫 #茶トラ #cat #onomichi pic.twitter.com/ZxrDdhQQNY— 尾道市立美術館 (@bijutsu1) 1 ноября 2018 г.
Японские усатые, в частности, приглашены на праздник День рождения зеленоградского кота, который традиционно проходит в марте, а уникальный музей кошек выделит для гостей абонемент неограниченного посещения заведения.
— Очень надеемся, что администрация и музей города Ономити его примут и приедут на праздник, — говорится в сообщении.
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