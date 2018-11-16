Пластиковый век. Россияне проводят более 1 млрд операций по картам в месяц

Заметный рост отмечается по количеству транзакций, совершаемых в Интернете. Кроме того, повышается интерес клиентов и к QR-технологиям.

Количество операций, ежемесячно совершаемых по банковским картам в России, уже превышает цифру в один миллиард. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка, который занял шестое место в рейтинге крупнейших эквайеров мира. В прошлом году кредитная организация провела более девяти миллиардов транзакций в своей эквайринговой сети.

— Также мы отмечаем, что количество транзакций, совершаемых в Интернете, растёт существенно быстрее, чем в классическом offline-эквайринге, — сообщили в Сбербанке агентству "Прайм".

Ещё одним трендом в сфере банковских платежей в компании назвали растущий интерес клиентов к QR-технологиям.

— Мы отмечаем явные тренды по объединению покупательского опыта в онлайн с офлайн, интерес клиентов к QR-технологиям, а партнёров — к программам лояльности на основе big data, — информирует Сбербанк.

Кстати, ранее сообщалось, что уже 34% москвичей отказались от наличных, предпочитая оплачивать покупки и услуги безналичным способом. 55% москвичей используют как безналичную, так и наличную форму оплаты, а 11% жителей столицы используют только наличные.