"Зарежу, чмо!" Жена пьяного водителя напала на полицейских — видео

В Саратове оштрафовали девушку за нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный сайт местного Следственного управления СК РФ.
В ведомстве рассказали, что сотрудники ДПС остановили машину супруга женщины, который был довольно пьян. Пассажирка выбралась из салона, попыталась пнуть полицейского, оскорбляя его. Потом она и вовсе накинулась на правоохранителей с кулаками.
— Чмо, а не лейтенант! Руки убрал, а то зарежу! — кричала девушка в момент задержания. Добавим, инцидент произошёл в июле.
Впоследствии она не отрицала своей вины за содеянное. В соответствии с действующим законодательством суд оштрафовал её на 100 тысяч рублей.
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