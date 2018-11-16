"Зарежу, чмо!" Жена пьяного водителя напала на полицейских — видео

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"Зарежу, чмо!" Жена пьяного водителя напала на полицейских — видео

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Девушка и сама была нетрезва, когда их с супругом машину остановили сотрудники Госавтоинспекции.

В Саратове оштрафовали девушку за нападение на сотрудников полиции. Об этом сообщает официальный сайт местного Следственного управления СК РФ.

В ведомстве рассказали, что сотрудники ДПС остановили машину супруга женщины, который был довольно пьян. Пассажирка выбралась из салона, попыталась пнуть полицейского, оскорбляя его. Потом она и вовсе накинулась на правоохранителей с кулаками.

— Чмо, а не лейтенант! Руки убрал, а то зарежу! — кричала девушка в момент задержания. Добавим, инцидент произошёл в июле.

Впоследствии она не отрицала своей вины за содеянное. В соответствии с действующим законодательством суд оштрафовал её на 100 тысяч рублей.

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