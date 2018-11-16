"Просто иди домой". Убийца Леннона рассказал, о чём думал перед преступлением

Мужчина сообщил, что чувство стыда за содеянное у него каждый день становится сильнее.

Убийца британского певца Джона Леннона Марк Дэвид Чепмен во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению рассказал, о чём он думал перед преступлением и какие эмоции испытывал после. Об этом сообщает The Daily Mail.

Чепмен рассказал, что специально выбрал экспансивные пули (которые увеличиваются в диаметре при попадании в мягкие ткани), чтобы быть уверенным в результате, хотя он и не хотел, чтобы артист страдал.

— Я слишком далеко зашёл. Я помню, как подумал: "Эй, теперь у тебя есть альбом, он поставил на нём автограф, просто иди домой", — однако я никак не мог уйти домой, — рассказал преступник.

Он также отметил, что сразу после убийства он не понимал, какие испытывает эмоции, однако сейчас у него ежегодно усиливается чувство стыда.

Кроме того, он рассказал, что не испытывал никакой ненависти к Леннону, а преступление было бессмысленным поступком.

Напомним, Леннона убили 8 декабря 1980 года. Чепмен пять раз выстрелил ему в спину, когда музыкант вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи. Ранее жена Леннона Йоко Оно попросила не выпускать на свободу убийцу своего знаменитого мужа.