Песков о решении ЕСПЧ по Навальному: Кремлю здесь нечего комментировать

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Песков о решении ЕСПЧ по Навальному: Кремлю здесь нечего комментировать

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Алексей Навальный. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение ЕСПЧ по иску блогера Алексея Навального. Он также заявил журналистам, что российский лидер Владимир Путин не следил за этой ситуацией.

— Нет, нечего комментировать. Насколько я знаю, уже дало комментарий наше Министерство юстиции, — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее в Минюсте назвали сомнительной аргументацию ЕСПЧ. В министерстве также напомнили, что жалобы Навального о том, что он стал жертвой преследования со стороны государства, были отвергнуты Европейским судом в пяти из семи рассмотренных эпизодов пресечения незаконных манифестаций.

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