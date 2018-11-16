В Кремле считают важной тему обязательств Японии при обсуждении мирного договора

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что лидеры двух стран вели переговоры по Курильским островам "в формате один на один".

Тема союзнических обязательств Токио важна при обсуждении мирного договора с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения об обещании японского премьера Синдзо Абэ не размещать базы США на Курилах.

— Единственное, могу подтвердить, тема союзнических обязательств Японии является достаточно важной в контексте обсуждения проблематики мирного договора. У Японии есть союзнические обязательства перед её союзниками, эта тема фигурирует, — сказал Песков.

Он отметил, что Путин и Абэ обсуждали мирный договор "в формате один на один".

— Мы уже сообщили об основном понимании, которое было достигнуто, о договорённостях интенсифицировать переговорный процесс на базе Декларации 56-го года, — добавил Песков.

Однако деталей разговора представитель Кремля раскрывать не стал.

Ранее газета "Асахи" сообщила, что Абэ во время переговоров с Путиным пообещал не размещать на Южных Курилах военные базы США в случае передачи этих территорий Японии.