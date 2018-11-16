Песков назвал вопиющей ситуацию с "красивой жизнью" Цеповяза в тюрьме

По его словам, ФСИН уже в курсе всей ситуации и принимает все меры для того, чтобы не допустить подобного впредь.

Кремль считает вопиющей и отвратительной ситуацию с "красивой жизнью" в тюрьме осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это вопиющая ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций, — сказал Песков.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза, пребывающего в колонии, разгорелся в конце октября. СМИ обнародовали фотографии, где он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.

Позже стало известно, что бывшая жена Цеповяза ежемесячно отправляла экс-супругу в колонию в среднем по 250 тысяч рублей.

Цеповяз был сообщником главаря преступной банды Цапков. В ноябре 2010 года они убили в станице Кущёвской 12 человек. Вячеслава приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.