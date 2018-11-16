В Кремле не видят оснований не доверять следствию по делу об убийстве Захарченко

Российская сторона исходит из того, что выводы, к которым придут компетентные органы ДНР, не будут держаться в тайне.

Москва "не видит оснований" не доверять выводам следствия по поводу убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— По всей видимости, по мере получения конкретики результаты этого следствия не будут держаться в тайне, — добавил он.

Напомним, что Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ранее президент Владимир Путин возложил вину за фактическое замораживание урегулирования в Донбассе на Киев. При этом лидер страны упомянул об "убийстве людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами", хотя и не назвал конкретно фамилию экс-главы ДНР.