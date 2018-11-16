В Кремле допустили принятие мер для защиты мореплавателей РФ в Азовском море

В Кремле допустили принятие Россией мер для защиты мореплавателей страны в Азовском море, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Тут я сейчас не могу сказать. Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут быть приняты меры для защиты интересов российских мореплавателей и юридических и физических лиц, — ответил Песков на вопрос, может ли РФ предпринять какие-то действия для защиты мореплавателей России в Азовском море.
Напомним, Госпогранслужба Украины задержала 15 судов за якобы "незаконный заход в порты Крыма".
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