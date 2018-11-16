На Алтае уволили полицейских, ударивших мужчину на костылях

Непосредственный руководитель и пять вышестоящих начальников правоохранителей получили выговоры.

В Алтайском крае уволили полицейских, которые применили физическую силу к мужчине на костылях. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по региону.

В одной из социальных сетей 14 ноября был выложен ролик, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов оттолкнули гражданина на костылях, который подошёл к их машине. После того как он упал и ударил костылями по авто, к нему подбежали полицейские. Один начал пинать его ногами, а затем таскать из стороны в сторону по снегу.

— По результатам служебной проверки принято решение об увольнении двух полицейских ОМВД России по Локтевскому району ГУ МВД России по Алтайскому краю в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, — указано в сообщении главка.

Ещё одному сотруднику, который присутствовал во время происшествия, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Также известно, что непосредственный руководитель уволенных правоохранителей и ещё пять вышестоящих начальников получили выговоры.