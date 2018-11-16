В Перми оштрафовали поменявшего в арт-объекте слово "счастье" на "смерть"

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В Перми оштрафовали поменявшего в арт-объекте слово "счастье" на "смерть"

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Фото: © Twitter/Пермь Активная‏

Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело, однако художник возместил ущерб и оно было прекращено.

В Перми оштрафовали на 15 тысяч рублей уличного художника Алексея Илькаева, который заменил слово "счастье" на слово "смерть" в местном арт-объекте "Счастье не за горами" на набережной Камы. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Сегодня состоялось судебное заседание, и суд подтвердил, что постановление о прекращении законно, поэтому суд прекратил уголовное дело и назначил моему подзащитному судебный штраф в размере 15 тысяч рублей, — рассказал адвокат Илькаева Сергей Калкатин.

В результате действий художника администрации Перми был нанесён ущерб в размере 45 тысяч рублей, который художник полностью возместил, в результате чего уголовное преследование было прекращено. Сам Илькаев свой поступок мотивировал желанием показать людям скоротечность человеческой жизни.

Арт-объект был полностью демонтирован, однако в дальнейшем планируется его восстановить. Во время его отсутствия на набережной Камы установили камеры видеонаблюдения.

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