В Перми оштрафовали поменявшего в арт-объекте слово "счастье" на "смерть"

Изначально в отношении него было возбуждено уголовное дело, однако художник возместил ущерб и оно было прекращено.

В Перми оштрафовали на 15 тысяч рублей уличного художника Алексея Илькаева, который заменил слово "счастье" на слово "смерть" в местном арт-объекте "Счастье не за горами" на набережной Камы. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. «Счастье» превратилось в «Смерть не за горами».



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

— Сегодня состоялось судебное заседание, и суд подтвердил, что постановление о прекращении законно, поэтому суд прекратил уголовное дело и назначил моему подзащитному судебный штраф в размере 15 тысяч рублей, — рассказал адвокат Илькаева Сергей Калкатин.

В результате действий художника администрации Перми был нанесён ущерб в размере 45 тысяч рублей, который художник полностью возместил, в результате чего уголовное преследование было прекращено. Сам Илькаев свой поступок мотивировал желанием показать людям скоротечность человеческой жизни.

Арт-объект был полностью демонтирован, однако в дальнейшем планируется его восстановить. Во время его отсутствия на набережной Камы установили камеры видеонаблюдения.