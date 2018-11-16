Нет сил мёрзнуть. Жители Харькова вышли на митинг с требованием включить тепло

В общей сложности в 12 городах Украины нет отопления, и всё из-за долгов перед "Нафтогазом".

Жители Харькова вышли на митинг к зданию городского совета с требованием включить отопление. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Пикет начался в 10 часов по местному времени. Харьковчане пришли к горсовету с термосами и предложили чиновникам греться так же, как они.

Без тепла остаётся 62 дома в городе. К протестующим уже выходил чиновник городского совета, но митинг всё равно продолжился.

Двенадцать городов Украины остались без тепла в домах, несмотря на начало отопительного сезона. Причиной тому стали долги перед "Нафтогазом". С проблемами столкнулись города Смела, Северодонецк, Шепетовка, Первомайск, Кривой Рог и другие.