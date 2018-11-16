Жителя Татарстана и его соседку убило током от батареи

В городе Чистополе (Татарстан) местный житель и его соседка погибли от удара током, который они получили от батареи. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Установлено, что поздно вечером 15 ноября 29-летний хозяин помещения пошёл в ванную для того, чтобы помыть руки. Там он взялся за электрическую сушилку для полотенец и получил удар током. На крики его супруги о помощи прибежала соседка, которая была поражена разрядом, когда коснулась погибшего.
В ходе осмотра квартиры, где проходит ремонт, следователи обнаружили оголённые провода. Выясняются обстоятельства случившегося.
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