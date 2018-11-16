В Брестской крепости нашли тайник с боеприпасами

Специалисты уничтожили две противотанковые мины ТМ-35 и 83 патрона разных калибров.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость" при реконструкции моста через Мухавец обнаружен арсенал с боеприпасами. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на УВД Брестского областного исполкома.

Утром 15 ноября при проведении земляных работ были найдены две противотанковые мины ТМ-35. Также обнаружено 83 патрона разных калибров.

Все боеприпасы произведены в годы Великой Отечественной войны. Они были уничтожены специалистами.

Ранее сообщалось, что авиабомбу времён войны обезвредили недалеко от Крымского моста.