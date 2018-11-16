В годовщину Евромайдана на Украине пройдут школьные соревнования снайперов

Киевские школьники будут практиковаться в точности стрельбы, сообщили в столичной горадминистрации.

В честь очередной годовщины Евромайдана, получившей статус праздника (День достоинства и свободы, отмечаемый 21 ноября, — Прим.ред.), в Киеве пройдут городские соревнования по военной подготовке "Снайпер столицы — 2018" среди школьников. По задумке украинских властей, состязание проводится с целью военно-патриотического воспитания учащихся.

— День достоинства и свободы в столице отметят рядом тематических мемориальных, торжественных и культурных мероприятий… Среди учебных заведений Киева в этот период пройдёт III городской этап военно-спортивных соревнований по огневой подготовке "Снайпер столицы — 2018", — сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской администрации.

Отметим, что стартовавшие в конце ноября 2013 года протесты в центре Киева привели к смене политического курса Украины. В результате многодневных столкновений протестующих с правоохранителями победили сторонники оппозиции, выступавшие за ассоциацию с ЕС. Самым трагическим эпизодом противостояния стал расстрел людей неизвестными снайперами на Майдане. Жертвами снайперов стали более 100 человек, притом как со стороны протестующих, так и силовиков.

Действующая украинская власть возложила ответственность за случившееся на экс-президента Украины Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Расследование по данному делу затянулось и ведётся до сих пор. Следствие так и не располагает информацией, кто же стрелял в людей на Майдане. Янукович и бывшие бойцы "Беркута" категорически отрицают свою причастность к произошедшему. Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее заявлял, что, по данным российских следователей, к стрельбе на Майдане может быть причастна организация украинских националистов "Правый сектор"*.

*Запрещённая в России экстремистская организация.