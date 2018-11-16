Городские хищники. Названы самые популярные внедорожники на дорогах Москвы

Эксперты аналитического агентства "Автостат" оценили популярность сегмента SUV у столичных автомобилистов. Летом нынешнего года в мегаполисе числилось 1,2 миллиона паркетников и внедорожников, что соответствует доле в 32,4% от всего столичного парка легковых машин.

Лидером рейтинга оказался полноприводный внедорожник Nissan X-Trail: таких машин в российской столице насчитывается почти 50 тысяч экземпляров. В этой модели водителей привлекает, помимо прочего, панорамная крыша, светодиодные огни и система управления шасси.

Вторая позиция в рейтинге симпатий москвичей досталась автомобилю Nissan Qashqai. Ему отдали своё предпочтение чуть более 43 тысяч столичных автовладельцев. Эту модель выбирают за системы кругового обзора и интеллектуального полного привода.

Бронза достается автомобилю Тoyota RAV4 с показателем в 41,1 тысячи машин. Этот компактный, но вместительный внедорожник привлекает жителей столичного региона благодаря разумному соотношению цена/качество.

Кроме того, в пятёрку входят автомобили Mitsubishi Outlander с показателем в 37 тысячи авто, а также Volkswagen Tiguan (более 35,5 тысячи экземпляров).

А ранее эксперты выяснили, жители каких регионов России чаще всего покупают премиальные автомобили. На лидера рейтинга (Москву) приходится каждая третья такая машина, но это и не удивительно, а вот дальше — уже интересно.