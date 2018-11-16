СМИ: 20 ноября в Британии может пройти голосование о доверии Терезе Мэй

Возможность запустить процедуру смещения премьера есть у парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-консерваторов.

Голосование по вопросу о доверии премьеру Великобритании Терезе Мэй может пройти в парламенте страны во вторник, 20 ноября. Об этом заявил в своём "твиттере" обозреватель The Daily Telegraph Кристофер Хоуп со ссылкой на источники среди консерваторов-евроскептиков.

— Новые источники сообщают, что рубеж в 48 писем об отсутствии доверия к Терезе Мэй сегодня будет преодолён. Они рассчитывают, что вопрос о недоверии главе правительства будет поставлен на голосование во вторник, — написал Хоуп.

Возможность запустить процедуру смещения премьера в связи с утратой доверия партии есть у парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-консерваторов. Для этого об отсутствии доверия должны письменно заявить 15% парламентариев-тори (48 человек). Источники британских СМИ сообщают, что глава комитета Грэм Брейди либо уже получил необходимое число писем, либо вот-вот получит. При этом только 19 депутатов подтвердили, что действительно подписали такие письма.

Если вопрос будет рассмотрен в парламенте, в голосовании должны участвовать 316 депутатов от Консервативной партии. Чтобы удержать пост, Мэй нужно простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения процедуры в течение минимум года. В случае поражения премьера партия должна избрать нового лидера, на что отводится три месяца, но, по словам одного из лидеров евроскептиков-тори Джейкоба Рис-Могга, на практике на это может уйти всего несколько недель.