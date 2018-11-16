В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в поджоге школьницы

В Петербурге задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге школьницы. Об этом сообщает сайт местного Следственного комитета.
Инцидент произошёл в четверг, 15 ноября. По версии следствия, подросток облил девочку спиртосодержащей жидкостью и поджёг. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 30% тела.
Мотивы этого поступка предстоит выяснить следователям. В настоящий момент подозреваемому избирается мера пресечения и предъявлены обвинения.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени