В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в поджоге школьницы

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В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в поджоге школьницы

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Петербурге задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге школьницы. Об этом сообщает сайт местного Следственного комитета.

Инцидент произошёл в четверг, 15 ноября. По версии следствия, подросток облил девочку спиртосодержащей жидкостью и поджёг. Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 30% тела.

Мотивы этого поступка предстоит выяснить следователям. В настоящий момент подозреваемому избирается мера пресечения и предъявлены обвинения.

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