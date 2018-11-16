Никто и не заметил. Ночью по Московскому региону ударили морозы в –15,2 °С

Особенности ситуации заключаются в том, что происходят перепады давления между высоким и аномально высоким.

Сегодня ночью в Московской области в связи с перепадами давления была зафиксирована температура воздуха –15,2 °С. Об этом Лайфу рассказал директор Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Роман Вильфанд.

— В Московской области, в Черустях, сегодня была зафиксирована ночная температура –15,2 °С, в Коломне –11,3 °С, в Егорьевске –11,4 °С, в Домодедове –10,8 °С. То есть достаточно часто встречаются двузначные отрицательные температуры, — сказал специалист.

По словам метеоролога, особенности ситуации заключаются в том, что обычно перепады давления происходят от низкого к высокому и наоборот, а в этот раз — от высокого к аномально высокому.