Носорог-балерина и другие. Названы самые смешные фотографии дикой природы

Читайте также

Носорог-балерина и другие. Названы самые смешные фотографии дикой природы

6

Фото: © Pixabay

Автор самого оригинального снимка в качестве приза получил поездку на сафари в Кению.

Завершился четвёртый ежегодный конкурс самых смешных фотографий дикой природы. Об этом сообщает The Telegraph.

Победителем в этом году стала Мэри Макгован, которая сфотографировала белку. Главным призом стала поездка на сафари в Кению, а также разработка ей веб-сайта.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×