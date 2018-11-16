Носорог-балерина и другие. Названы самые смешные фотографии дикой природы

Завершился четвёртый ежегодный конкурс самых смешных фотографий дикой природы. Об этом сообщает The Telegraph.
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Носорог-балерина и истерично кричащая белочка-ниндзя Премия Комедийных фотографий дикой природы опубликовала лучшие снимки животных, птиц и других млекопитающих На случай нууууу очень важных переговоров! #life#news#первые#новости#лайф#животные#природа#фото#CWPA#comedy
Победителем в этом году стала Мэри Макгован, которая сфотографировала белку. Главным призом стала поездка на сафари в Кению, а также разработка ей веб-сайта.
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