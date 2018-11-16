СК завершил расследование жестокого убийства многодетной матери в Псебае

Следствие установило, что обвиняемые в расправе подростки были пьяны и под наркотиками.

Следственный комитет РФ завершил расследование жестокого убийства многодетной женщины в посёлке Псебай Краснодарского края. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

— Бондаренко и Никифоров, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершили с особой жестокостью изнасилование Дмитриевой и иные действия сексуального характера, в процессе чего причинили тяжкий вред её здоровью. После этого в целях сокрытия преступлений они убили её, — сообщила Петренко.

Бондаренко и Никифорову предъявили обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда её здоровью и убийстве многодетной матери.

В СК отметили, что чиновников Мостовского района, которые отвечали за профилактическую работу с подростками, уволили из-за халатности. А семье убитой женщины оказали психологическую и социальную помощь.

Теперь материалы дела отправили в прокуратуру.

Как уже сообщал Лайф, в конце мая подростки в Псебае жестоко расправились с многодетной матерью, которая поздно вечером возвращалась после встречи с подругой в кафе. На Наталью Дмитриеву напали на безлюдной улице, изнасиловали, убили.