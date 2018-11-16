Путин подписал распоряжение о поддержке и развитии самбо в России

В частности, глава государства поручил кабмину принять меры по созданию условий для массового вовлечения россиян в занятие этим видом спортивных единоборств.

Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение правительству страны о мерах по поддержке и развитию самбо в РФ. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Распоряжение принято в связи с отмечаемым в 2018 году 80-летием самбо. Глава государства также поручил кабмину образовать оргкомитет по празднованию юбилея.

Согласно документу, правительству поручено также принять меры по созданию условий для массового вовлечения россиян в занятие этим видом спортивных единоборств и принять меры для популяризации самбо среди молодёжи.