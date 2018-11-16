Украинку, обвинившую чиновника МВД в домогательствах, объявили в розыск

Девушка уже неделю не появляется на учёбе. В то же время её отчим взял на работе больничный, и с тех пор его тоже никто не видел.

Студентка Киевского политехнического института (КПИ) Наталья Бурейко, обвинившая чиновника МВД Украины Александра Варченко в домогательствах, объявлена в розыск.

Как сообщает издание "Страна", Бурейко уехала из общежития и уже неделю не появляется на занятиях. При этом в её родном посёлке Чаплинка утверждают, что видели, как "десять дней назад" девушка куда-то уехала вместе со своим отчимом. По мнению людей, знающих Наталью и её семью, родители студентки знают, где она находится. Такого же мнения придерживаются и в её институте.

— Вероятно, маме известно место пребывания дочери. Но нам она ничего не говорит. А процедура такова, что мы обязаны обратиться в полицию и объявить Наталью Бурейко в розыск, — сказал проректор по научно-педагогической работе КПИ Пётр Киричок.

Также выяснилось, что отчим Натальи Сергей ушёл на больничный и уже неделю его никто не видел.

Напомним, Наталья Бурейко в социальных сетях заявила, что познакомилась в приложении Tinder с чиновником МВД Украины Александром Варченко, а когда отказала ему в интимной близости, она и её родные стали получать от чиновника угрозы. В дальнейшем девушка извинилась за предъявленные обвинения, заявив, что с аккаунта Варченко действовали некие "хакеры из России".