В Кувейте запретили роман "Братья Карамазовы"

Всего в стране за последние пять лет было запрещено более четырёх тысяч книг, среди которых "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго.

Власти Кувейта запретили около тысячи произведений, в число которых попал роман Фёдора Михайловича Достоевского "Братья Карамазовы". Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на руководителя Кувейтского международного книжного фестиваля Саада аль-Анзи.

По его словам, под запрет попало 948 книг. Все они не прошли проверку комитета по цензуре, который действует в стране в соответствии с законом от 2006 года. При этом к нарушениям в области литературы и журналистики относятся оскорбления ислама, угроза национальной безопасности Кувейта, совершение "аморальных действий" и "подстрекательство к беспорядкам".

Издание также сообщает, что за последние пять лет в стране под запрет попало более четырёх тысяч книг, среди которых "Собор Парижской Богоматери" Виктора Гюго или же "100 лет одиночества" Габриэля Гарсии Маркеса.