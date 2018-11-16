В уфимской больнице произошёл хлопок

На месте происшествия работает около 40 спасателей, а также правоохранители, медики и газовая служба.

Разрыв медной трубки произошёл в коридоре реанимационного отделения в уфимской больнице № 21. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о сильном хлопке в здании больницы поступило спасателям в 16:05 по местному времени (14:04 мск).

— На место происшествия оперативно направлены силы и средства РСЧС в количестве 14 единиц техники, 38 человек, в том числе от МЧС 10 единиц техники и 31 человек личного состава. Также на месте находятся сотрудники ОМВД России, компании "Уфагаз", РЭС и бригады скорой медицинской помощи, — рассказали в ведомстве.

Как установили специалисты, в результате прочистки кислородной магистрали произошёл разрыв кислородной трубки. Пострадавших и разрушений нет.